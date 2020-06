Gazzetta, Malfitano a CN24: "De Laurentiis? Attendista su Gattuso, su Sarri ha detto la verità! Sulla finale di Coppa Italia..."

Ultime notizie Napoli - Il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Napoli-Inter? Dopo le semifinali non si può voler trovare lo spunto per polemizzare o criticare, io credo che l’unica cosa importante di queste due partite sia stato il risultato: era l’unico obiettivo da dover raggiungere, se poi analizziamo i minuti giocati non possiamo che fare i complimenti a Gattuso. Il motivo? Ha presentato una squadra in buone condizioni fisiche, io avevo qualche perplessità ma mi sono dovuto ricredere perchè il Napoli ha saputo contrastare l’Inter. Tutti esaltano la serata di Ospina, ma se sta in porta è per parare ed ha contribuito al raggiungimento di una finale insperata se ne avessimo parlato a dicembre. Sono rimasto sorpreso da come il Napoli s’è presentato in campo, grintosa e determinata come il suo allenatore: ho sensazioni positive per mercoledì. Con Gattuso il Napoli sa soffrire? Si riscontra nella duttilità della squadra, il modulo di partenza è il 4-3-3 poi per difendersi non c’è bisogno di vergognarsi dietro un 4-1-4-1 come abbiamo visto. Con un centrocampo solido ed una difesa precisa, gli avversari li fai rimbalzare: Lukaku e Lautaro sono stati due ombre grazie agli ineccepibili Maksimovic e Koulibaly. Dopo un mese a Napoli, Gattuso in sala stampa disse ‘signori finora ho commesso degli errori’: erano di natura tattica, affrontava gli avversari con un 4-3-3 senza preoccuparsi troppo di lasciare scoperta la difesa. Juventus e Barcellona sono degli esempi di partite che rappresentano meglio la duttilità tattica di questo Napoli e le sue capacità. Le parole di De Laurentiis? Il presidente non dice mai bugie, è un libro aperto: se deve elogiare o criticare, lo fa in maniera semplice ed esplicita. Leggendo l’intervista mi fa capire che vuol essere ancora attendista su Gattuso, attendendo le evoluzioni sui risultati. Su Mertens l’accordo c’è in tutti i sensi, per Callejon le opportunità per guadagnare bene in Spagna potrebbero spingerlo a chiudere il suo rapporto col Napoli. Le parole su Sarri? De Laurentiis ha detto la verità, come la disse su Mazzarri e Benitez: gli si può dire di tutto, ma è uno che agli allenatori ha sempre dato il massimo della fiducia. A Mazzarri offrì un contratto da re fino all’ultimo giorno, i signori allenatori le offerte le hanno avute e se poi le hanno rifiutate non è un problema di De Laurentiis”