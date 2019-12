Gazzetta, Laudisa: "Torreira è l'obiettivo per il centrocampo, ma si deve attendere l'Arsenal. Rinnovi? Dipende dalle multe..."

Ultime calcio Napoli - Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli lavora al doppio colpo col Verona, ma è un qualcosa che vale per la prossima stagione. Gattuso arriva per cercare di tenere oggi il Napoli in Champions League ma anche per avviare un ciclo futuro giovane. Il mercato di gennaio serve per avviare il nuovo corso. Torreira? E' il calciatore prescelto ma si deve prima capire cosa vorrà fare l'Arsenal. Rinnovi? Sono ancora in attesa di capire come finirà la questione multe. In base a questo i rinnovi saranno una conseguenza. Il Napoli deve scoprire le carte e solo dopo capiremo chi rinnoverà e chi andrà via".