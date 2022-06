Gazzetta, Laudisa: "Tentazione Premier per Osimhen, il Napoli segue Broja e Scamacca. Se esce Petagna si valuta Simeone!"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport:

"Osimhen ha tentazioni dalla Premier League. E le sue ultime dichiarazioni non fanno che confermarlo pubblicamente. Vedremo cosa succederà, il Napoli chiede più di 100 milioni di euro. In Inghilterra non hanno problemi economici, ma staremo a vedere: l'Arsenal lo segue, ma sono anche su Gabriel Jesus. Sicuramente, c'è una serie di richieste dalla Premier che non possono trascurare la candidatura di Osimhen. Il Napoli si è iniziato già a muovere e sta vedendo cosa può dare un giovane come Broja. Oppure, in Serie A, c'è l'opzione Scamacca: è molto corteggiato, ma il Napoli si è fatto vivo anche con lui. E poi occhio ad altre opzioni relative all'uscita di Petagna, quindi si valuta anche il nome di Simeone".