Gazzetta, Laudisa: "Milik andrà in Premier. Ho parlato con l'entourage di Zielinski e mi hanno detto che..."

Calciomercato Napoli - Carlo Laudisa, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli si fida di Piotr Zielinski. Ho parlato con l'entourage del calciatore, mi hanno detto che occorre pazienza. L'intenzione delle parti, tuttavia, è quella di rinnovare il contratto del calciatore. Non so però quali siano i tempi, se l'annuncio possa avvenire già nel corso della prossima settimana. Lozano? A mio avviso va aspettato. Lozano ha sofferto l'addio di Carlo Ancelotti. Credo che il Napoli debba puntare su di lui anche nella prossima stagione, potrebbe fare ricredere gli scettici. Meret? Era arrivato per fare un percorso importante, è finito in panchina. Il portiere dovrà prendere una decisione sul suo futuro, ci penserà bene. Milik? La sua prima scelta è la Juventus, ma dipenderà da quanto offriranno al Napoli. Io penso che andrà in Premier League".