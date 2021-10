Gazzetta, Laudisa: "Insigne e il Napoli possono fare come Dybala e la Juve, c'è una strada che apre al rinnovo"

Calciomercato Napoli - Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Insigne, che avrà sicuramente delle distrazioni. Capiremo se sceglierà la bandiera o una nuova esperienza. Prima della Pandemia la Juve aveva offerto 10 milioni a Dybala e il calciatore rifiutò, nel frattempo l’offerta della Juve è scesa a 8 milioni netti più bonus che possono far salire lo stipendio fino a 10 milioni gradualmente negli anni. Tutto dipenderà dal rendimento, il Napoli e Insigne possono percorrere la stessa strada. Vlahovic ha rifiutato 4 milioni dalla Fiorentina quando oggi ne percepisce 800 mila. Ci sarà sicuramente un’asta per il giocatore".