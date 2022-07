Gazzetta, Laudisa: "Ecco cosa ci vuole sul mercato del Napoli per risollevare l'euforia"

A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete” è intervenuto il giornalista Claudio Laudisa:



“Per risollevare l’euforia ci vorrebbe l’arrivo di un nome importante e noto, come quello di Dybala.

Kim ‘rischia’ di essere il nuovo Koulibaly, ne parlano tutti bene.

Arriva un momento dove bisogna cambiare, il Napoli anche in passato ha dimostrato di saperlo fare bene.

Il mercato è ancora a metà, ma la politica del ridimensionamento De Laurentiis non l’ha dimenticata.

L’Inter ha rinforzato anche la panchina, aldilà di Lukaku, e anche con i colpi della Juve rimane superiore. La Juve è incompleta”.