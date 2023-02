Gazzetta, il direttore: "Spalletti poteva starsene in Toscana, invece il suo Napoli è da semifinale Champions"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha dominato il campionato giocando benissimo, tra la forza degli azzurri e la rassegnazione degli avversari non vedo come possa scoccare la scintilla per riaccendere il campionato. Gli uomini di Spalletti devono rimanere concentrati, e giocarsi le proprie carte in Champions League perchè hanno dimostrato di poter dimostrare il bel calcio fatto finora in Italia: se lo ripetessero, il Napoli varrebbe la semifinale.

Il Napoli è la squadra più europea d’Italia? Va riconosciuto a Spalletti un grande merito, è un allenatore che continua a studiare e ad aggiornarsi, fa evolvere il suo calcio pur essendo stato un allenatore che in passato non giocava così. Non è rimasto ad un calcio che gli aveva dato soddisfazioni a Udine, ma vive il calcio 24 ore su 24 e regge il passo delle grandi d’Europa. Nonostante abbia una bellissima carriera, e non abbia bisogno del prossimo ingaggio, a Spalletti piace allenare e la sua soddisfazione è veder realizzato cosa ha in testa. Potrebbe tranquillamente starsene nella tenuta in Toscana, invece è in campo a pensare come migliorarsi: con questo spirito il Napoli può andare avanti anche in Europa”