Gazzetta, il direttore: "Messi-Maradona paragoni inutili! Non sarebbe mai andato al PSG"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“È stata una finale meravigliosa, ci ha regalato tante emozioni dal 2-1 fino ai rigori: dal punto di vista del gioco non è stata superlativa, ma abbiamo visto i due giocatori più forti del mondo. Messi è sulla via del crepuscolo ed è superiore a Cristiano Ronaldo, mentre il futuro sarà di Kylian Mbappé. I paragoni nello sport sono divertenti, ma anche inutili: Maradona il passaggio ad una squadra come il PSG non lo avrebbe mai fatto, scelse il Napoli dopo il Barcellona. Diego è sempre stato un giocatore contro, Messi ha un altro carattere. Pelé e Maradona restano i più forti, sono atleti storici come Alì”