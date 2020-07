Gazzetta, Garlando: "Gattuso ha preso un Napoli a pezzi, l'ha ricompattato e dato un'anima alla squadra"

Notizie Napoli calcio. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Luigi Garlando, Gazzetta dello Sport:

“Quella del Milan è stata una scelta di buon senso. Sarebbe stato assurdo pensare ad una rivoluzione in un'estate atipica come questa, non c'è neppure tempo per sterzare. Sarebbe stato assurdo anche al Napoli spezzare il lavoro di Gattuso. Ad un allenatore vanno chieste tre cose: i risultati e Pioli li sta portando; il gioco ed il Milan è la squadra che gioca meglio insieme all'Atalanta; valorizzare i giocatori e l'ha fatto. Confermarlo è stata una scelta di buon senso. Sarri? Sicuramente ci si aspettava di più, ho addirittura scritto che la Juventus è “un cavallo scosso” ed essere stata messa sotto da Atalanta e Sassuolo, ne è la prova. Non direi che questa Juve vince con il pilota automatico, l'allenatore c'è ed incide, già il merito di Dybala è grande. Con Allegri era sul mercato, considerato incompatibile con Cristiano Ronaldo, Sarri l'ha affiancato a lui ed è stato il vero artefice della stagione. È pur vero che c'è un lavoro incompiuto, idem per Conte. Ci si aspettava di più, ma essere arrivati con grande anticipo nella zona Champions, mentre le stagioni scorse si arrivava sempre in affanno, è un risultato. Gattuso? Conosco Rino da una vita, abbiamo vissuto Berlino insieme, ma oggettivamente, è stata una stupidata mandarlo via l'anno scorso dal Milan. Ha preso un Napoli a pezzi, l'ha ricompattato e dato un'anima alla squadra, oltre che un gioco. Ha ricreato completamente un ambiente, la sera della Coppa Italia è stata un capolavoro".