Gazzetta, Frosio: "Il gol di Osimhen è stato un messaggio, Victor come i condottieri! Ma ha già espresso il desiderio di lasciare"

Ultime notizie Napoli - A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Alex Frosio, giornalista ‘Gazzetta dello Sport’.

“Il secondo tempo del Napoli? Il colpo di testa di Osimhen è stato una specie di messaggio, fa pensare ai grandi condottieri che si mettevano in testa al plotone e dicevano ‘seguitemi’. Il Napoli è capace di questa bellezza, la differenza è che l’anno scorso l’ha dimostrata per 8 mesi. Questo è il difficile delle grandi squadre, riuscire ad esprimersi sempre così. Non ho mai dubitato del Napoli. La cosa difficile è confermarsi, l’anno scorso lo ha fatto, quest’anno no. Anche di ieri c’è da considerare anche il primo tempo.

Il Napoli deve continuare con questo entusiasmo, secondo me è anche una questione mentale. Ieri lo ha detto anche Calzona, l’aspetto mentale conta tantissimo. Bisogna riuscire a recuperare la consapevolezza di essere capaci di fare quelle cose lì.

Osimhen ha già espresso il desiderio di lasciare Napoli, altrimenti si sarebbe ripartiti da lui l’anno prossimo. I giocatori di qualità ci sono. Il primo che non deve partire è Di Lorenzo perché è il capitano e l’anima di questa squadra. Al di là degli uomini si deve ripartire dalla voglia di fare questo percorso. Credo che bisogna ripartire dalla volontà di ricostruirsi e far partire un nuovo ciclo. Individuare i calciatori per questo è complicato.

Italiano già dall’anno scorso era l’uomo giusto per il Napoli perché si adattava ai principi spallettiani portando le sue idee. Non ci ingannino i risultati altalenanti con la Fiorentina perché la qualità della rosa del Napoli è molto superiore.

Manna è molto bravo, bisognerà capire quanta libertà avrà”