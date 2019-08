Gazzetta, D'Angelo: "Icardi vuole la Juve, ma difficilmente ci sarà una chiamata. Ora si deve dare una risposta al Napoli"

Calciomercato Napoli - Vincenzo D'Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli si è soffermato sulle strategie di mercato del Napoli:

"Il caso Icardi ci fa compagnia da diverso tempo. L'Inter ha detto che Icardi non fa parte del progetto. Il giocatore non si è più allenato da quando c'è stato lo strappo, voleva restare ma anche passare alla Juventus. La Juve ha una grossa difficoltà nel liberarsi di alcune pedine e di fare plusvalenze. Qualche problema di rosa e lista fa il resto. Credo che sia complicato vedere la Juve chiamare l'Inter. Ora si deve dare una risposta al Napoli, farebbe fare un balzo in avanti verso lo scudetto".