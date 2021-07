Gazzetta, Binda: "Salernitana? IL 7 luglio sarà un giorno cruciale: il club ha presentato le dovute garanzie di discontinuità"

Napoli Calcio - Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Salernitana? La scadenza è quella del giorno 7 quando la COVISOC guarderà la documentazione presentata dal club per mostrare la discontinuità nella gestione precedente. Nella prima presentazione non era evidente questa discontinuità. E' un caso talmente insolito e anomalo che spero non si arrivi ad una questione di principio. Mi auguro che ci sia certezza che tutto sia ok sia da una parte che dall'altra. Se le regole sono queste vanno rispettate, in Italia avere due società creano equivoci e imbarazzi".