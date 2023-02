Gazzetta, Bianchi: "Spezia? Gotti in attacco avrà un dubbio sulla sostituzione di Nzola"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Fabio Bianchi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spezia-Napoli? Non tutte le partite sono da sottovalutare, anche quelle contro le piccole e contro chi è in fondo alla classifica: un minimo passo falso si rischia sempre di pagarlo, ma lo Spezia non attraversa un bel momento e gli mancherà il bomber Nzola. Se il Napoli gioca da Napoli, non ci saranno problemi: Gotti in attacco avrà un dubbio sulla sostituzione di Nzola, è una assenza molto pesante nonostante l’arrivo di Shomurodov. Fino a tre settimane fa lo Spezia non era coinvolto nella lotta per la salvezza, il Verona sta crescendo molto ed è in salute”