Gautieri: "Spalletti è un allenatore preparato sotto tutti i punti di vista. Politano? Merita gli Europei più di Bernardeschi"

Carmine Gautieri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Il Napoli ha fatto la scelta giusta. Spalletti è un allenatore che può fare bene ovunque, soprattutto in una piazza come Napoli. E' un personaggio senza peli sulla lingua, è diretto, razionale, concreto. E' un allenatore che lavora molto in campo, rispettoso, che cerca il dialogo con i giocatori. E' preparato sotto tutti gli aspetti. Politano? Agli Europei e ai Mondiali devono andare i giocatori che hanno fatto bene durante l'anno. Politano ha fatto benissimo. Non troverei giusto non convocarlo per quello che ha fatto vedere. Penso che per quello che ha fatto in campo è normale che debba andare lui, poi c'è Mancini che decide. Al momento la storia dice che Politano ha fatto meglio di Bernardeschi".