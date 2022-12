Gautieri: "Raspadori? Dalla metà campo in su può giocare in ogni posizione, può fare anche il regista"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’allenatore Carmine Gautieri, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mondiale? Mi è piaciuto moltissimo, anche se il miglior gioco l’ho visto fare al Marocco che quando ha espresso il 4-3-3 ha proposto movimenti perfezionati ed ottima qualità. In finale ci sono arrivate le squadre migliori, il Mondiale in inverno non ha penalizzato nessuno ma servirà una nuova preparazione per chi si è fermato e non ha giocato la competizione.

Raspadori? Dalla metà campo in su può giocare in ogni posizione, può fare anche il regista e la mezz’ala in un centrocampo a tre. Giacomo è un giocatore molto tattico, il Napoli di Sarri aveva uno come lui in Callejon per via dell’intelligenza tattica”