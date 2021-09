Gautieri: "Napoli-Juventus? Utile per dare continuità al progetto Spalletti, i bianconeri si tirano sempre su"

Ultime notizie Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore.

"Secondo me Napoli-Juventus serve soprattutto per dare continuità al progetto Spalletti e alla nuova gestione. Napoli-Juve è la partita, gara completamente diversa dalle altre, il Napoli affronta una società che nei momenti di difficoltà si è sempre tirata su, la Juventus ha vinto anche senza Ronaldo. Ora sembra che a Napoli si sia vinto lo Scudetto, poi nelle difficoltà si vedrà. Nazionali? Ecco perché i top club devono fare una rosa di 24-25 titolari. Non è un problema solo del Napoli ma di tante società, se un calciatore è allenato però può giocare tante partite a settimane. Esterni del Napoli? Penso da metà campo in su ci siano giocatori importanti. Insigne è un valore aggiunto, Mertens se sta bene farà ancora la differenza. Questo Napoli ha l'abito adatto per Spalletti, si può giocare in tutti i modi. Siamo ancora a inizio campionato, io penso che la Juventus sia ancora la candidata a vincere lo Scudetto. Sono forti nel reagire ai momenti di difficoltà".