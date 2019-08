Gautieri: "Cedere Milik è sbagliato, ma con Icardi il Napoli risolverebbe un grosso problema"

Calciomercato Napoli - Carmine Gautieri è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L'esterno più forte di oggi è Callejon, investire su Lozano è positivo, saprà fare la differenza. Il calcio, nel tempo, tornerà ad essere giocato sugli esterni. Giocando con il 4-2-3-1 che diventa 4-2-4 con esterni offensivi, si attacca l'area con più uomini e si possono fare più gol anche con altri calciatori. Prendere Icardi sarebbe giocare con un calciatore diverso da Milik in toto. Non ci si può privare di un calciatore così forte come Milik, attaccante importante. Serve uno che si possa alternare con lui. Il Napoli ha bisogno di un top player, deve arrivare un attaccante forte. Gli esterni non sono attaccanti e se dovesse arrivare Icardi, si risolverebbe un grosso problema. Scudetto? Juve favorita, l'Inter punterà a vincere il titolo. Il Napoli deve vincere per crescere ancora di più e dico attenzione alle Roma".