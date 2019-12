Gattuso sulla squadra: "C'è consapevolezza e voglia di rivalsa. Ho avuto buone sensazioni" [VIDEO CN24]

Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"La squadra è consapevole che in questo momento può fare di più, la squadra ha voglia di rivalsa. Ho avuto queste sensazioni. Sono qui dalle 12:30, capirete che è difficile dire le mie sensazioni. Sono state buone, ho fatto i complimenti al presidente. Non mi aspettavo una organizzazione così e delle strutture così. Non lo avrei immaginato".