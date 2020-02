Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli contro l'Inter per 0-1 nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Champions? Non ne voglio parlare più, se avessimo battuto il Lecce potevamo pensarci, ma abbiamo preso 10 tiri in porta in una finale di Champions".