Gattuso assente, torna il problema della malattia agli occhi. In passato raccontò: "Ho la miastenia oculare, non funzionano i muscoli degli occhi" [FOTO]

Napoli calcio - Gennaro Gattuso aveva già sofferto in pssato di questa malattia all'occhio, la miastenia oculare, che ora sembra essere ritornata durante Napoli-Real Sociedad. A confermare il problema è stato il suo vice Luigi Riccio in conferenza stampa, tranquillizzando tuttavia tutti.

Intanto Gattuso aveva raccontato del dramma della malattia in passato:

“A 34 anni ero quasi a fine carriera e durante Milan-Lazio per trenta minuti ho giocato con un occhio solo. Ad un certo punto al trentesimo minuto mi sono scontrato con un giocatore, pensavo fosse un avversario, invece era Nesta. Vado in tackle. Ne ho sentite tante, dal tumore alla distrofia muscolare. Finalmente poi hanno scoperto che ho la miastenia (oculare). Ti porta alla diplopia perché non funzionano bene i muscoli degli occhi e gli occhi vanno per affari loro. Vedi tutti gli oggetti in quattro o cinque posizioni diverse. Ancora oggi i medici non riescono a capire come abbia fatto a giocare 33 partite con un problema così”.