Gattuso sul centrocampo: "Sono preoccupato, siamo in quattro e fatichiamo a tenere il campo! Gaetano ha sempre fatto altro ruolo" [VIDEO]

Ecco un estratto dalla conferenza di Gennaro Gattuso al termine di Napoli-Parma, in cui si dice preoccupato per il centrocampo:

"Elmas? Allan si è allenato poco nelle ultime settimane. Mi ha dato disponibilità e gioca con antinfiammatori. Deve giocare gente che sta bene e regala continuità. A tratti, anche oggi, abbiamo fatto fatica a tenere il campo. Questo mi preoccupa. Abbiamo 4 giocatori a centrocampo, in realtà 5 ma con Gaetano che ha sempre fatto altro come ruolo. Farò girare tutti, ma voglio far tornare la convinzione di essere forti. Non voglio più sentir parlare di sfortuna, non voglio più sentire usare la parola sfiga. Con un po' di malizia in più, si può fare meglio".