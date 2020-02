Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per presentare la sfida con il Barcellona. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Diego Maradona è il dio del calcio, l'ho visto nelle videocassette e nei dvd. Da vicino non l'ho mai visto. So il campione che è stato, so che è stato uno dei più grandi al mondo. In questo momento Messi fa cose che Diego faceva. Forse ho perso qualcosa di meraviglioso, mi dispiace".