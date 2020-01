Gattuso su Di Lorenzo: "Ha fatto molto bene da difensore centrale, valuteremo questa possibilità"

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro l'Inter. Ecco le sue parole sulla possibilità di vedere Di Lorenzo centrale.

"In difesa c'è Luperto, abbiamo provato Di Lorenzo centrale che ha fatto molto bene. Oggi valutiamo chi sta meglio".

"Abbiamo provato a recuperare Koulibaly, ma non mi sembra il caso di rischiare di perderlo per lungo tempo. Se avesse deciso lui, domani avrebbe giocato, mi sembra corretto non rischiare".