Gattuso su Ancelotti: "Ci siamo sentiti stamattina, dovevo chiarirmi con lui. E' un papà per me, spero di fare il 10% della sua carriera" [VIDEO CN24]

Notizie Calcio Napoli - Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Volevo chiamare Ancelotti ieri ma l'ho fatto stamattina. Non sono stati giorni facili. Dovevo chiarirmi con Carlo, ho lasciato 3-4 compagni del mio staff. Sono stati passaggi che mi hanno messo in difficoltà. Carlo per me è stato un papà, ho fatto 400 partite nella sua gestione. Sei anni fa ho cominciato questo nuovo lavoro, l'ho sempre chiamato quando avevo bisogno di aiuto. E' sempre stato educato e gentile. Oggi ho avuto la riconferma dell'uomo Ancelotti. Per l'ennesiam volta si è dimostrato un grandissimo uomo.Non fate paragoni con Ancelotti, lui ha vinto tutto. Io sono giovane e devo dimostarre tanto, lui l'ha già fatto. Spero di fare il 10% della sua carriera".