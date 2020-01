Gattuso: "Per adesso non ho dato nulla. Alla fine contano i risultati e il mio apporto è stato pari a zero, meritavamo i pomodori"

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, così in conferenza stampa dopo Napoli-Fiorentina:

“Per adesso non ho dato nulla, contano i risultati. La squadra è più corta, tante gare abbiamo giocato un calcio uscendo dal basso. Alla fine contano i risultati e il mio apporto è stato pari a zero. Lazio e Juve? Mi aspetto che si possa fare meglio di oggi. Non ci meritavamo solo i fischi, ma anche i pomodori. Venire qua e spiegare la prestazione è difficile e imbarazzante. Mi aspetto che la squadra reagisca, possiamo sbagliare ma voglio vedere voglia e veemenza"