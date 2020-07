Gattuso: "Da rivedere il nostro animo, dopo la Coppa Italia ci siamo persi un po' per strada. C'è un aspetto che non mi piace ultimamente..."

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro l'Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Abbiamo creato i presupposti per mettere in difficoltà l'Inter. L'Inter ha grande fisicità e nei primi 10 minuti ci ha messo in difficoltà. La gara di Barcellona sarà diversa, la mia squadra mi è piaciuta. E' da rivedere il nostro animo, dopo la Coppa Italia ci siamo persi un po' per strada.

Faccio sempre l'esempio che l'aspetto che non mi piace ultimamente è che gli attaccanti fanno i difensori e viceversa. Facciamo la storia dell'alzatore che dice al battitore dove metterla... a me non piace 'sta roba qui: noi ultimamente stiamo lì a pensare perchè ci mangiamo i gol, perchè li prendiamo sistematicamente.

7 o 8 mesi fa toccammo il fondo, ne siamo usciti col coltello fra i denti. Dobbiamo ricercare il veleno e quella voglia per 95 minuti"