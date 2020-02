Gattuso: "Napoli bipolare? Ormai non dormo più, ho gli incubi. Forse ho capito il problema..."

Notizie Calcio Napoli - Perché questo Napoli è bipolare? A tale quesito ha risposto direttamente Gennaro Gattuso quest'oggi in conferenza stampa. Ecco quanto riferito dal tecnico: "Potrei andare a letto sereno. Squadra forte, non sbagliano mai per dargli una legnata sui denti... Poi resto anche io sorpreso. Qua non sto dormendo più, ho gli incubi, è difficile spiegare quello che succede. Io ce l'ho una spiegazione: dobbiamo annusare il pericolo e pensare prima, magari pensiamo di essere più forti. Dobbiamo rispettare gli avversari facendoci trovare pronti su quel che non ci piace fare. Non ci piace subire ma dobbiamo migliorare. A San Siro siamo stati là, abbiamo sofferto ed io questo voglio vedere".