Ultime calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Spal di Lozano:

Lozano

"Ha caratteristiche precise, si sta allenando come piace a me e gli concedo possibilità. Ci può far comodo, ha una velocità incredibile e poteva fare gol anche oggi ma è stato sfortunato. Avrà altre occasioni".