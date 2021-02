Gattuso, l'ex collaboratore a CN24: "Può fare grandi cose come l'Atalanta, dategli tempo! E' allenatore da Premier, le assenze hanno pesato"

Arno Rossini, ex collaboratore di Gattuso, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Gattuso è uno che si adatta molto ai calciatori che ha non è un testardo, ha molta flessibilità che ho sempre apprezzato. E’ testardo nella gestione. Il Napoli paga momenti bui nella gestione della palla, questo penalizza il Napoli al momento. Tanta intensità negli allenamenti di Gattuso, mi ha sempre dato l’impressione di un allenatore da Premier League. Paragonerei Gattuso alla gestione di Gasperini all’Atalanta, ma bisogna dargli tempo, il Napoli avrà grande futuro con lui. Sento ancora tanto Rino per messaggi. Gattuso è uno che propone un gioco propositivo, è mancata continuità perché sono mancati giocatori fondamentali per la sua crescita del gioco. Mi ha invitato a Napoli, ma non per il futuro, è accaduto tempo fa. Spero di poterlo venire a trovare a Napoli e parlare con lui 4-5 giorni. Anche in Svizzera è sempre ben ammirato. Mi auguro che vinca la Coppa Italia ancora”.