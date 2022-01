Retroscena Napoli: lite feroce Gattuso-De Laurentiis! Rrahmani la causa

Le ultime sul calcio Napoli con il clamoroso retroscena svelato da Antonio Corbo riguardo la feroce lite tra Gattuso e De Laurentiis ai tempi di Napoli a causa di Rrahmani. Arrivano le ultime da Corbo di Repubblica che svela tutto.

Gattuso-De Laurentiis: lite feroce! Rrahmani

Lite Gattuso De Lauentiis a causa di Rrahmani ai tempi di Napoli. A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Corbo, giornalista.

"De Laurentiis l'anno scorso litigò ferocemente con Gattuso perché il tecnico non voleva mettere Rrahmani in campo.

De Laurentiis vende il Bari? Al momento non credo, sa fare bene il mercato e non venderebbe mai una società in un momento del genere".

