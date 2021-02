Gattuso: "C'è rammarico, il 2-0 è molto bugiardo! Anche Politano KO. Ci mancano dieci calciatori, abbiamo fatto il massimo. Il problema non è la condizione fisica"

Napoli calcio – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Granada. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dobbiamo essere più precisi, abbiamo fatto male nei primi venti minuti ma potevamo trovare la via del gol. La priorità è recuperare i giocatori visto che siamo in dieci contati, abbiamo perso anche Politano. C’è rammarico, il risultato di 2-0 è molto bugiardo. I gol subiti non nascono dal fato, non esiste nel calcio. Abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati a caro prezzo. Osimhen? 93 giorni non sono pochi, gioca ancora con una fasciatura. Deve trovare brillantezza e continuità per esprimersi. Ha tante pause, non scatta con continuità. Lo spirito c'è stato, la squadra non poteva fare di più.

Quando andiamo sotto ci deprimiamo e pensiamo sempre all'errore. Lo dicevo anche prima ad Elmas, che ha sbagliato due o tre volte e si è depresso. Non possiamo parlare di condizione fisica perché nel secondo tempo abbiamo chiuso nella sua metà campo il Granada. Non è il problema la condizione fisica, siamo andati in difficoltà per gol che prima non prendevamo. Recuperi? Domani faremo la conta e non è facile. E' una situazione molto difficile, la priorità è pensare a chi mettere in campo domenica. Politano ha male al costato e non riesce a respirare bene. Non abbiamo dieci elementi in questo momento. Detto ciò, non dobbiamo piangere e trovare le soluzioni".