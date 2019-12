Gattuso al Napoli, D'Amico predica calma: "Nel calcio succede di tutto, vediamo stasera cosa accadrà"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea D'Amico, agente: “Gli errori sono stati fatti sia da allenatore che dalla società, ma ciò che ha scaturito il tutto è stata la questione del ritiro. Gattuso ha fatto una carriera incredibile fatta di serietà, costanza, determinazione. Ha trasferito questi elementi in campo, da allenatore. Il senso d'appartenenza, impegno, disciplina sono i suoi punti chiave. Sicuramente ha dimostrato anche in questo anno e mezzo da allenatore del Milan di saper raggiungere obiettivi importanti. Uomo giusto per il Napoli? Non sono io a dover decidere, aspettiamo di vedere cosa succede. Nel calcio succede di tutto, vediamo come và stasera e aspettiamo le prossime mosse".