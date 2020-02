Gattuso a Sky: "Il Barça non sa solo palleggiare, ma anche pressare. Messi è un esempio per i giovani. A loro mancano dei giocatori importanti"

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky alla vigilia di Napoli-Barcellona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Affrontiamo una squadra molto forte, squadra che ha dei problemi e che manca di giocatori importanti. Da quando è arrivato Setien la fase di non possesso è migliorata, dobbiamo stare attenti perchè il Barça non sa solo palleggiare ma sa anche pressare molto bene. Messi? Dev'essere l'esempio per come ha vissuto la sua carriera. Per i giovani è stato fondamentale, mai una parola fuori posto. Fa diventare tutto semplice, è un giocatore incredibile. Mi aspetto di sbagliare il meno possibile e di giocare da squadra avendo rispetto degli avversari. Dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo intrapreso un mese fa, quella della compattezza e del palleggio. Poi lavoreremo in fase di possesso coi criteri che ci piacciono. Barcellona? Usano quattro o cinque giocatori per attaccare, servirà fare una grande partita".