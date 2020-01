Gatti: "Demme calciatore pulito ma preferisco Lobotka, ha enormi margini di crescita!"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Fabio Gatti, ex calciatore di Napoli e Perugia, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Demme è un calciatore pulito, di equilibrio ma punto di più su Lobotka. E' già forte ma ha enormi margini di crescita. Il suo ruolo è quello di vertice basso ma può adattarsi anche da mezzala. Ha fatto bene Giuntoli a prenderli entrambi. Per esplodere serve trovare il contesto giusto, Napoli è una grandissima opportunità per lui".