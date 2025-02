Gasperini va giù duro: "Lookman è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto"

ll tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini durante la conferenza stampa al termine del match perso 3-1 contro il Brugge, si soffermato sul rigore sbagliato:

Il rigore di Lookman? Non doveva calciarlo lui, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto. I rigoristi erano De Ketelaere e Retegui, però evidentemente era euforico e c’è stato questo episodio. Potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, però non è stato un bel gesto. Lì la partita si è un po' smorzata, però non è stato un bel gesto neanche questo.