Gasbarro: "Caso plusvalenze? Pensate al Napoli col caso Kvaratskhelia"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Leopoldo Gasbarro, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il caso plusvalenze? Pensate al Napoli col caso Kvaratskhelia, acquistato a 10 milioni di euro e valutato attualmente 70 milioni. Se fosse stato venduto adesso, ci sarebbe stato un vantaggio di 60 milioni. Se invece faccio risultare plusvalenze inesistenti e modifico il bilancio, faccio risultare un illecito: la Juventus come altre società di calcio è quotata in borsa, in questo caso si entra in uno scenario diverso. Avrei preso qualche giorno in più per entrare nelle anomalie del bilancio Juve, ma quelle poche carte che ho visto mi fanno pensare a prove abbastanza schiaccianti dal punto di vista dell’ordine sportivo”