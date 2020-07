Garics: "Magari Osimhen e la ragazza faranno un giro in barca a Capri e diranno sì al Napoli"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Juri Garics, ex difensore di Atalanta e Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Szobozslai è ungherese come me ed è cresciuto in Austria proprio come ho fatto io, spero approdi al Napoli. E’ un ragazzo che può crescere ancora tantissimo, l’unica mia perplessità riguarda l’arrivo di calciatori che arrivano dall’Est Europa. Ora il Napoli ha la forza economica ed il blasone aumenta anno dopo anno, ci sono tutte le componenti per convincere Osimhen. Magari fa un giro in barca a Capri e la cosa potrebbe piacere a lui e anche alla sua ragazza. Il discorso economico conta troppo quest’oggi, ma non dovrebbe essere così”.