Venezia, Gamberini a CN24: "Gaetano e Zerbin profili interessanti. Koulibaly? Se vuoi competere va fatto uno sforzo"

Notizie Napoli calcio. Alessandro Gamberini, nuovo vice allenatore di Javorcic al Venezia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre).

Gamberini, ex difensore anche del Napoli, ha parlato anche delle ultimissime in casa partenopea con un occhio al calciomercato

"Sono orgoglioso di questa opportunità a Venezia con un ottimo allenatore come Javorcic che ha fatto benissimo al Sud Tirol. E' una sfida importante che mi gratifica. Per me Javorcic è il profilo più forte tra i giovani allenatori, di lui mi colpisce come è riuscito a far evolvere il suo Sud Tirol con un lavoro incredibile nell'arco della stagione.

Su Gaetano e Zerbin: "Noto con piacere che dal settore giovanile del Napoli stanno uscendo tanti giocatori interessanti. Quando c'è continuità nel proprorre profili è sinonimo di programmazione e di lavoro di qualità. Questo è un segnale positivo di quanto di buono stanno facendo, questo è il terreno da battere ed il Napoli deve essere d'esempio a tante altre squadre. Prendere calciatori del Napoli? Io entro in punta di piedi a Venezia e prima di fare considerazioni voglio crearmi una credibilità con il lavoro, ma in linea generale si parla di profili interessanti da tenere in considerazione".

Su Koulibaly: "Lui è tra i primi 5 centrali al mondo. Ovvio che tenerlo è una considerazione che spetta ai vertici, ma se vuoi competere ai massimi livelli non puoi privarti di uno come Koulibaly. La speranza è che venga fatto uno sforzo, considerando sempre la volontà del calciatore".

Sui giovani difensori: "Avendo lavorato alla Virtus Verona faccio qualche nome. Il primo è Filippo Pellacani, giocatore moderno che è cresciuto tantissimo anche nelle linee di conduzione palla".