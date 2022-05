Gamberini: "Mertens? Da tenere, ha qualità incredibili. Thiago Motta ha fatto un miracolo con lo Spezia ma il Napoli vorrà vincere"

Ultime calcio Napoli - Alessandro Gamberini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il calcio è ancora romantico per noi che lo abbiamo vissuto e lo viviamo. Andrebbe migliorato in qualche aspetto per renderlo ancora più romantico. Spezia? E' stata la squadra che più di tutte mi ha colpito. C'è stato tanto scetticismo su Thiago Motta ma ha fatto una stagione straordinaria, portando una realtà come lo Spezia ad una salvezza meritata con anticipo. Il Napoli cercherà di chiudere in modo positivo la stagione.

Mertens? E' un ragazzo esemplare, dai contenuti profondi. Un amico, l'ho conosciuto a Napoli e avevo un ottimo rapporto con lui. Giocatore di grande qualità, non lo lascerei partire mai. Senza chiacchiere, può dimostrare ai giovani cosa vuol dire vivere a Napoli e giocare nel Napoli.

Koulibaly? Giocatore determinante in Italia, sposta gli equilibri".