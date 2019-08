Gamberini a CN24: "Koulibaly-Manolas tra i più forti d'Europa. Fiorentina? Il Napoli vorrà vincere: può lottare fino in fondo con la Juve"

Ultime calcio Napoli - Alessandro Gamberini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Manolas e Koulibaly sono la coppia più forte. Koulibaly è il più forte d'Italia e Manolas garantisce ottima copertura sulla profondità, con doti atletiche da velocista. Possono diventare una coppia di difensori tra le più forti d'Europa. Il senegalese è al top in Europa, il greco ha solo bisogno di tempo per inserirsi nella difesa di Ancelotti. Fiorentina? La prima di campionato è sempre un'incognita. La condizione fisica non è al 100% ma il Napoli andrà a Firenze per portare a casa i 3 punti. Mi auguro di vedere una bella partita e di vedere anche la Viola costruire un progetto per vederla nei livelli che merita. Mi auguro, anche, che il Napoli possa lottare fino alla fine con la Juventus. Ancelotti si è ambientato, ora c'è un potenziale superiore. Sarri avrà bisogno di tempo per far capire al meglio i propri schemi, mentre a Napoli c'è un allenatore che sa come si deve vincere".