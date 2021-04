Galeone: "Napoli ed Atalanta le più in forma, la svolta c'è stata con il rientro degli infortunati"

Ultime notizie calcio Napoli - Giovanni Galeone, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Napoli ed Atalanta sono le squadre più in forma per la corsa Champions League, mentre il Milan mi sembra quella più in difficoltà. Nel girone di ritorno ha avuto un crollo verticale. La svolta nel Napoli c'è stata con il rientro di tutti gli effettivi dai rispettivi infortuni".