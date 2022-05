Galeone: "Koulibaly alla Juve con De Ligt formerebbe la miglior coppia d'Europa, errore di Allegri in Coppa Italia"

Giovanni Galeone è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La partita Juve-Inter è stata molto decisiva per il cammino alla lotta scudetto per Juve e Napoli. In finale di Coppa Italia mi è sembrato che Allegri ha avuto paura nel finale, non è mai buono chiudersi in difesa contro l’Inter quando si è in vantaggio. Koulibaly è formidabile, alla Juve farebbe la migliore coppia d’Europa con De Ligt".