Giovanni Galeone è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha buttato due grandi occasioni scudetto: uno l’anno di Sarri dopo la vittoria del Napoli in casa della Juventus e un’altra quest’anno. Il Napoli poteva giocarsi tranquillamente lo scudetto, ha buttato 9 punti con Empoli e Spezia. Mai nella vita Conte torna alla Juve".