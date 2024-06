Galeone: "Conte-Napoli? Importante perchè ha buona reputazione tra stampa e opinione pubblica! Su Allegri dico..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore della Napoli Giovanni Galeone, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Sono legatissimo al Napoli, un allenatore come Benitez che portò tanti giocatori dal Real Madrid diede un volto europeo, un altro come Spalletti che porta Kim, Kvaratskhelia e Osimhen conosce bene il mercato. Portare Antonio Conte è un bel colpo, ma a Napoli anche Ancelotti ha avuto difficoltà ed uno con le caratteristiche tecniche di Conte l’hanno avuto in Gattuso: dobbiamo essere attenti, Conte ha vinto alla Juventus ed andò via per questioni che conosciamo, è un colpo importante perchè gode di buona reputazione tra la stampa e nell’opinione pubblica. Per il tipo di squadra che ha attualmente il Napoli è un gran colpo, poi bisogna capire cosa succederà col mercato. Allegri in Arabia Saudita? Spero che non abbia bisogno di soldi (ride, ndr). Ho detto a Galliani di prenderlo, mi ha risposto dicendo che non era abbastanza ricco. Mi auguro non andrà in Arabia Saudita, chiunque ci va poi torna indietro. Sarei molto più contento se andasse al Manchester United, ci sono tante squadre che stanno cambiando allenatore”