Galeone: "Chiesa e Insigne giocatori normali, non perdiamo nulla con Cutrone e Kean all'estero. Dybala nuovo Messi? Rido!"

Giovanni Galeone, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di FoxSport dell'attuale situazone del calcio italiano: "Cosa perdiamo con Kean e Cutrone in Inghilterra ed El Shaarawy in Cina? Non molto sinceramente. Non parliamo né di Baggio né di Totti. Sono bravini, qualcuno potrebbe diventare un po' più bravo. Ma non fanno la differenza in Europa. Kean e Cutrone tra i migliori Under 21? E questo dimostra la mediocrità generale del nostro calcio. Fenomeni in giro non ne vedo. Verratti dopo un paio di anni a Pescara era il nuovo Pirlo, no? Gioca in Francia dal 2012. Secondo lei è migliorato? Secondo me no. Si accontentano dei soldi, non pensano a migliorarsi. Gli stessi Chiesa e Insigne dovessero andare all'estero sarebbero normali, uguali a tanti altri. Da noi bastano due partite per battezzare un fenomeno. Juve-Barcellona di due anni fa, Dybala fa il fenomeno, ma solo per quella partita. E in TV sentivo gente che diceva: è il nuovo Messi. Dovevo tenermi dal ridere. Dybala nuovo Messi? Ma scherziamo?"