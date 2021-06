Galeazzi: "Italia favorita, se Euro 2020 fosse un campionato avremmo già vinto. Insigne il migliore"

Ultime notizie calcio - “Stasera partiamo da grandi favoriti contro l’Austria, ma bisogna stare attenti alle gare secche e, soprattutto, bisogna rispettare l’avversario - queste le parole di Giampiero Galeazzi, giornalista e conduttore Rai, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore – Speciale Europei”, trasmissione condotta da Luca Cerchione e Raffaele Ciccarelli in onda il sabato a mezzogiorno su 1 Station Radio -.Mancini è molto bravo a tenere alta la tensione e la forma dei ragazzi. Noi dobbiamo tenere l’iniziativa del gioco, grazie anche ai grandi centrocampisti che abbiamo. Ci sarà Verratti al posto di Locatelli: perderemo qualcosa in fase offensiva ma ne guadagniamo in esperienza ed in valore tecnico. Insigne? È il calciatore che mi piace più di tutti, e quando lo vedo mi ricordo il dramma della gara contro la Svezia sotto la gestione Ventura, in cui lui si è dovuto addirittura giocare il posto. Va anche detto che Gian Piero è stato sfortunato ad avere parecchi calciatori fuori forma al momento importante. Roberto è stato bravissimo a rimettere insieme i cocci di quella debacle. Ma lui, nonostante sia poco simpatico, già da calciatore era l’allenatore in campo, ed è stato bravo anche a recuperare il suo cattivo rapporto con la Federazione. Il bello viene ora, con le gare ad eliminazione diretta. Se fosse stato un campionato lo avremmo vinto, nonostante la presenza di grandi squadre, una su tutte la Francia: i transalpini sono forti in attacco ma cedono molto in fase difensiva”.