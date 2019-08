Fatij Terim, tecnico del Galatasaray, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Tutte le squadre giocano bene perà alla fine vince sempre la Juventus. Secondo me quest'anno Milan, Inter e Napoli, non so la Roma, speriamo prossimamente anche la Fiorentina, sono tutte squadre che potranno dare battaglia".