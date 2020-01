Galassi: “Amrabat ha scelto la Fiorentina perché pone meno limiti del Napoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giacomo Galassi:

“Amrabat non è ufficiale, non è detto ci sia la clausola: non è stato ancora comunicato niente. Il vero problema per la Fiorentina è stato convincere il Verona che preferiva cederlo a Napoli. Stanotte sono stati a trattare fino a notte fonda, la Fiorentina offre 18 milioni+2 di bonus. Perché Amrabat ha scelto la Fiorentina? Probabilmente il Napoli poneva più limiti al suo futuro. Pulgar si è ripreso nelle ultime partite, da quando Iachini l'ha messo nel suo ruolo".