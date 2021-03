Napoli calcio – Fabio Galante, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Gattuso non ha praticamente mai avuto Osimhen, ha dovuto fare a meno a lungo di Koulibaly e di tanti altri infortunati. Dispiace vedere tanto accanimento su Gattuso, c’è stata anche un po’ di sfortuna”.