Galante: "Spalletti un martello, è straordinario e farà benissimo! Io con lui a Napoli? Mi piacerebbe molto"

Ultime notizie calcio Napoli - Fabio Galante, ex difensore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Gattuso da quando ha recuperato tutti i calciatori ha proposto un bel gioco ed ha ottenuto grandissimi risultati, poi però è arrivato a Roma e non ha visto il Papa. Spalletti è un allenatore straordinario, fa giocare benissimo le proprie squadre ed ottiene grandi risultati. E' preparato e lo dimostrerà anche a Napoli. Koulibaly vale un attaccante che fa 25 gol. Emerson Palmieri è un grandissimo calciatore e conosce già il calcio italiano. Probabilmente ci sarà concorrenza, dovrà essere bravo Giuntoli a prenderlo. Magari Spalletti avrà un contatto con lui. A Napoli con Spalletti? Per rispetto non gli ho ancora chiesto nulla, vediamo se ci saranno le condizioni adatte per tornare a lavorare insieme. A Milano ci siamo trovati molto bene, ha un grande staff che lavora moltissimo. Spalletti è un martello, arrivava per primo ed andava via per ultimo. E' un lavoratore nato. Sarei contento di lavorare con lui, anche perché mi manca come esperienza quella di lavorare al Sud. Mi sento un po' napoletano, la gente di Napoli mi vuole un gran bene".